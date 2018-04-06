Göztepe zor deplasmanda

Spor Toto Süper Lig’de Avrupa hedefleyen Göztepe, yarın son şampiyon Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Avrupa Kupaları'na katılmak isteyen Göztepe, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta 07 Nisan Cumartesi saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. İzmir temsilcisi haftaya 40 puanla 8. basamakta girerken, ev sahibi Beşiktaş ise 53 puanla sıralamanın 3. basamağında kendisine yer buldu.

Beşiktaş`tan Demba Ba açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklama gündeme damga vururken tepkiler üzerine siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. İlgili Haberi Oku

Eksikler can sıkıyor

Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe'de eksik ve sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Kosanovic ve Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Kadu ve Atakan da kadroda yerlerini alamayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terkeden Traore'nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

Mahmut Uslu: Fikret Orman`ın Demba Ba açıklaması etik değil Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı Göztepe maçı öncesi Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Gözler Ba'da

Beşiktaş-Göztepe maçı öncesinde futbolseverlerin gözü sarı-kırmızılıların forveti Demba Ba'da olacak. Devre arasında geldiği Göztepe'de 5 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, ilk kez eski takımına rakip olacak. Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, “Demba Ba'yı önümüzdeki sezon takımda görmek istiyorum” sözleri de iki kulüp arasında gerginliğe sebep olmuştu.

Göztepe Başkanı Sepil`den Orman`a Demba Ba tepkisi Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın oyuncuları Demba Ba ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Biletler tükendi

Yarın Vodafone Park'ta zorluk derecesi oldukça yüksek bir maça çıkacak olan Göztepe, İstanbul'da yalnız kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletleri yalnızca 8 dakikada tüketen Göztepeli futbolseverler, takımlarına itici güç olmaya çalışacak.