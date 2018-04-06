Gary Medel’den sosyal medyayı sallayan paylaşım

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, twitter'dan yaptığı paylaşımla büyük olay yarattı.

Beşiktaş’ta son dönemde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Garry Medel, yaşadığı değişimi hayranlarıyla paylaştı…

Resmi Twitter hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış hâlini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:

“Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu… Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!” Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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