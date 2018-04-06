Galatasaray’dan muhteşem zafer!
2018 CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara’yı 26-24, 20-25, 17-25 ve 19-25‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final’e kaldı. Sarı-kırmızılılar, 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri yarı finalinde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar tarihinde ikinci kez bu organizasyonda Final Four heyecanı yaşayacak. Daha önce Aslan 2012-2013'de dörtlü finalde yer almış ve yarı finalde organizasyonu şampiyon olarak noktalayan Vakıfbank'a mağlup olmuş ve dördüncülük elde etmişti.
Salon: Sporting Palace
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
Igor Gorgonzola Novara: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Enright, Bonifacio, Zannoni, Camera)
Galatasaray: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu Çetin, Gizem (L)
Setler: 26-24, 20-25, 17-25, 19-25
Süre: 112 dakika (30,30,24,28)