Galatasaray’dan muhteşem zafer!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da 3-2 mağlup olduğu Igor Gorgonzola Novara'yı deplasmanda 3-1 yendi ve adını Final Four'a yazdırdı. 5-6 Mayıs'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecek dörtlü finalde Galatasaray'ın rakibi ev sahibi CSM Volei Alba Blaj olacak.

2018 CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara’yı 26-24, 20-25, 17-25 ve 19-25‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final’e kaldı. Sarı-kırmızılılar, 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri yarı finalinde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank set vermeden Final Four`da! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuğu Volero Zurich'e 25-12, 25-14 ve 25-17 ile yine set vermedi ve adını üst üste 6. kez Final Four'a yazdırdı. 5-6 Mayıs'ta oynanacak Final Four'a bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş ev sahipliği yapacak. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılılar tarihinde ikinci kez bu organizasyonda Final Four heyecanı yaşayacak. Daha önce Aslan 2012-2013'de dörtlü finalde yer almış ve yarı finalde organizasyonu şampiyon olarak noktalayan Vakıfbank'a mağlup olmuş ve dördüncülük elde etmişti.

Salon: Sporting Palace

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Igor Gorgonzola Novara: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Enright, Bonifacio, Zannoni, Camera)

Galatasaray: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu Çetin, Gizem (L)

Setler: 26-24, 20-25, 17-25, 19-25

Süre: 112 dakika (30,30,24,28)