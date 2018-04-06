Formula 1’de Bahreyn Grand Prix’si heyecanı
Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si heyecanı bu hafta sonu gerçekleşecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn'de düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix’si sıralama turları yarın, yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10'da yapılacak. Yarış, 5 bin 412 metrelik pistte 57 tur üzerinden oluşacak. Avustralya'da organize edilen sezonun ilk yarışında ilk sırayı Ferrari ekibinin Alman pilotu Sebastian Vettel almıştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1 – Sebastian Vettel: 25 puan
2 – Lewis Hamilton: 18 puan
3 – Kimi Raikkonen: 15 puan
4 – Daniel Ricciardo: 12 puan
5 – Fernando Alonso: 10 puan
Takımlar klasmanı
1 – Ferrari: 40 puan
2 – Mercedes: 22 puan
3 – Aston Martin Red Bull Racing: 20 puan
4 – McLaren: 12 puan
5 – Renault: 7 puan