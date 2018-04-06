Fatih Terim’den Gençlerbirliği uyarısı: ‘Hazır olun’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm futbolculara 'Her an oynayacakmış gibi hazır olun' talimatı verdi.

Spor Toto Süper lig’de 57 puan ile bitime 7 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Gençlerbiliği maçına odaklandı.

Kalan 7 maçta şampiyonluk yarışındaki rakiplerinnden hem Medipol Başakşehir hem de Beşiktaş ile karşılaşacak sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, her maçın ayrı ayrı final olduğuna vurgu yaparken, oyuncularından Ankara’da oynanacak kritik karşılaşmada iyi oyun ve 3 puan bekliyor.

BeİN Sports’ta yer alan habere göre; Terim’in futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde “Rakibin ligdeki konumu sizi aldatmasın, acil puana ihtiyacı olan bir takımla oynayacağız, dikkat etmeliyiz” dediği bildirildi.

Fernando’nun cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen sarı kırmızılı ekipte deneyimli teknik adam, Selçuk’un yanında Donk’un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek

Trabzonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği performans ile teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Mariano’nun Gençlerbiliği mücadelesinde’de de ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Bu arada Fatih Terim’in tüm futbolculara “Her an oynayacakmış gibi hazır olun” mesajını verdiği ve kalan haftalarda bir takım bütünlüğü içerisinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi.

Galatasaray başkan adayının yıllar sonra ortaya çıkan videosu Galatasaray'da başkan adayı olduğunu açıklayan Ali Fatinoğlu'nun yıllar önce Çocuklar Duymasın adlı dizide oynadığı ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku