Erol Bulut: “Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, “Bugün Medipol Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık” şeklinde konuştu.

Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, “İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız” açıklamalarını yaptı.

MAÇ SONUCU| Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 28. hafta Spor Toto Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın golüyle 1-0 kazandı ve gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde önemli bir galibiyet aldı. Öte yandan Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İlgili Haberi Oku