Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Enes Ünal’a büyük onur

Milli golcü Enes Ünal, Villarreal'de mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
08:096 Nisan 2018
0
Enes Ünal’a büyük onur

Villarreal'de forma giyen milli yıldız Enes Ünal, Villarreal'de mart ayının en iyi oyuncusu seçildi. La Liga'da mart ayını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapatan Sarı Denizaltılar'da Enes Ünal, Atletico Madrid maçına damgasını vurmuştu. Villarreal'in Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna 74. dakikada giren Enes Ünal, 82 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşımıştı.

23 Mart 2018 Alex de Souza`ya ne kadar Türksün testi yapıldı! Uzaktan kumanda detayı... Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'ya, katıldığı programda 'Ne kadar Türksün?' testi yapıldı. Brezilyalı yıldız 'televizyonun uzaktan kumandasını strech film ile sardın mı?' sorusuna 'Geçen hafta evimde aynısını yaptım' cevabını verdi. İlgili Haberi Oku

Enes Ünal bu sezon La Liga'da 25 maça çıktı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Etiketler
enes ünal Villarreal
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER