Emre Belözoğlu: ‘Arda Turan intikam almak istiyorsa başarı yeterli olur’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini belirten tecrübeli orta saha, Galatasaray maçına hazırlanmaları için yeterli süreye sahip olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Arda Turan hakkında yorumda bulunan Emre Belözoğlu, “Değerli olmak için değil işinden keyif almak için buraya geldi. Önemli olan bu. İş ahlakıyla bir şeyleri başarmak onun için önemli. Başarı düşmanı çok üzer, intikam almak istiyorsa başarı yeterli olur” dedi.

“Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. rakibimizin ligde en iyi pozisyon alan takımlardan biri olduğunu biliyorduk. Erol hocaya başarılar diliyorum. İyi kapandılar, pozisyon vermeden girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik skoru daha rahat elde edebilirdik. Şampiyonluk yolunda bu tür maçları kazanmanız yeterli olabiliyor. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz”

Erol Bulut: Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti. İlgili Haberi Oku

“HAYALİMİZİ TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ”

“Şampiyonluk bir netice. Hikayenin belki de çok güzel bitmesi. Ama ben Medipol Başakşehir ailesinin 3 senedir mükemmel bir hikaye yazdığını düşünüyorum. Biz bu sene bu hayalimizi taçlandırmak istiyoruz. Kalan maçları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Galatasaray şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden bir tanesi. Ne olursa olsun kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay maç yok. Önümüzde hazırlanmak için yeterli süremiz var”

“BAŞARI DÜŞMANI ÜZER”

“Gençken önümüzde Hagi, Alex oynuyordu onların açıklarını kapatıyorduk şimdi Arda’nın açıklarını kapatıyoruz. Yaş ilerlese de açık kapatmaya devam ediyoruz. İşin şakası bu tabi. Kendi ülkemizde bizi çok sevmezler de ama değerli olmak için değil işinden keyif almak için buraya geldi. Önemli olan bu. İş ahlakıyla bir şeyleri başarmak onun için önemli. Başarı düşmanı çok üzer, intikam almak istiyorsa başarı yeterli olur”

MAÇ SONUCU| Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor | Spor Toto Süper Lig 28. hafta Spor Toto Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın golüyle 1-0 kazandı ve gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde önemli bir galibiyet aldı. Öte yandan Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İlgili Haberi Oku