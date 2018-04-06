Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda kazanacağı ücret belli oldu

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Cüneyt Çakır'ın, turnuva boyunca kazanacağı ücret hakkında bir detay ortaya çıktı. Cüneyt Çakır ve onun gibi 1. Kategori hakemlerin Dünya Kupası'na katılım payı ve maç başına alacağı rakam belli oldu.

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na sayılı günler kala, dev organizasyonda görev yapacak hakemlerin kazanacağı ücretler belli oldu. Fransız L’Equipe’de yer alan habere göre Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Cüneyt Çakır gibi 1. Kategori hakemler, katılım payı olarak 57.500 euro (yaklaşık 285 bin TL) alacaklar. 1. Kategori hakemlere verilecek maç başı ücret ise 2500 euro, yani yaklaşık 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

Cüneyt Çakır`ın yönettiği dev maça Ronaldo damgası! Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Biri muhteşem harika iki gole ve bir asiste imza atan Cristiano Ronaldo, takımının 3-0 kazanmasında büyük pay sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Yan hakemlerin ise Dünya Kupası’na katılım parası olarak 20 bin euro (Yaklaşık 100 bin TL), maç başına ise 1600 euro yani 8000 TL kazanacakları yazıldı.