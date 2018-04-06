Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda kazanacağı ücret belli oldu
Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Cüneyt Çakır'ın, turnuva boyunca kazanacağı ücret hakkında bir detay ortaya çıktı. Cüneyt Çakır ve onun gibi 1. Kategori hakemlerin Dünya Kupası'na katılım payı ve maç başına alacağı rakam belli oldu.
Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na sayılı günler kala, dev organizasyonda görev yapacak hakemlerin kazanacağı ücretler belli oldu. Fransız L’Equipe’de yer alan habere göre Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Cüneyt Çakır gibi 1. Kategori hakemler, katılım payı olarak 57.500 euro (yaklaşık 285 bin TL) alacaklar. 1. Kategori hakemlere verilecek maç başı ücret ise 2500 euro, yani yaklaşık 12 bin 500 TL olarak belirlendi.
Yan hakemlerin ise Dünya Kupası’na katılım parası olarak 20 bin euro (Yaklaşık 100 bin TL), maç başına ise 1600 euro yani 8000 TL kazanacakları yazıldı.