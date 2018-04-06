Conor McGregor gözaltına alındı

İrlandalı dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Conor McGregor, ABD'nin New York kentinde polis tarafından gözaltına alındı.

ABD’nin New York kentinde UFC etkinliği için düzenlenen medya gününde ortalığı birbirine katan Conor McGregor, polis tarafından gözaltına alındı. Rakibini bulunduğu otobüse kalabalık bir grup ile birlikte saldıran 29 yaşındaki Conor McGregor’ın görüntüleri, sosyal medyada gündem yaratmıştı.

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Görüntülerde Conor McGregor, otobüsün camını kırarken görünüyor. Kendinden geçmiş ve çıldırmış bir halde görünen Conor McGregor, şimdi hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.