Cenk Tosun: ‘Türk gibi yaşamaya devam edersen farklı kültürlere alışamıyorsun’

Everton'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Liverpool ile Merseyside derbisi öncesinde çok özel açıklamalar yaptı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Liverpool ile oynayacakları derbi öncesinde BBC Türkçe’ye röportaj verdi ve çok özel açıklamalar yaptı.

Mart ayında yeni takımıyla 4 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, Liverpool ile oynayacakları kritik maç öncesinde ilk 11’de olmayı hayal ediyor.

İşte Cenk Tosun’un yaptığı açıklamalardan satır başları;

“İstanbul’dan sonra biraz alışma dönemi geçirdim. İstanbul daha sıcak olduğu için buradan. Ben Almanya’da doğduğum büyüdüğüm için bana çok zor gelmedi. Zaten orada da aynı soğukluk var. Ben soğuk havayı sevdiğim için sorun olmadı pek. Güzel gidiyor, ülkeye alıştım. Her şey güzel. Kulüple çok özdeşleştik.”

SÜPER LİG VE PREMIER LİG ARASINDAKİ FARK

“Türkiye de çok sert bir lig, defans oyuncularının sert olduğu bir lig. Ama burası bir tık daha üzeri diyebilirim. Gerçekten çok sert bir futbol oynanıyor. Ve en büyük fark, burada daha hızlı oynanıyor futbol. Hep atak oynanıyor. Bazen top hiç durmuyor. Bir dinleneyim diyorsun, dinlenemiyorsun bile maçta. Çok hızlı ve tempolu oynandığı için. İki ligin arasındaki en büyük fark bu diyebilirim.”

“O MAÇTA OLMAYI ÇOK İSTERDİM”

“İlk derbim evet. Biz kupada Liverpool ile eşleşmiştik, o gün ben imzayı attım ama o maçta oynayamadım. Çünkü hem kağıtlar yetişmedi hem de maça 2 saat kala imzalar atıldı. O yüzden o gün olmamıştı. O gün ama staddaydım. O maçta olmayı çok isterdim ama olmadı. İnşallah Cumartesi günü kendi seyircimizin önünde inşallah ben de gol atarım, 3 puanla ayrılırız maçtan.”

Beşiktaşlılardan Cenk Tosun çılgınlığı! Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere Premier Ligi'nde ayın futbolcusu ödülüne aday olması üzerine Türk taraftar, milli futbolcuyu oy yağmuruna tuttu. Ödülün sahibi 7 gün sonra açıklanacak... İlgili Haberi Oku “TÜRK GİBİ YAŞAMAYA DEVAM EDERSEN…”“Tabii ben Milli Takım’da arkadaşlarıma tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Ülkemizi çok seviyoruz ama Türk gibi yaşamayacaksın yurt dışına gittiğinde. Cengiz’e (Ünder) de onu hep söylüyorum. “Sosyalleş” diyorum, “Kendine ev tut”. Tabii arkadaşların gidecek gelecek ama dili de öğrenmeye çalış, orada yaşayan insanlar gibi yaşa. Arkadaşlarınla dışarıda vakit geçir. Sosyalleş çünkü oraya gidip Türk gibi yaşamaya devam edersen farklı kültürlere alışamıyorsun. O yüzden ben arkadaşlarıma tavsiye vermeye çalışıyorum.”ZEYTİN BİDONU AÇIKLAMASI

“O benim değildi. Benim arkamda duran bir hanımefendinindi. Ama zeytin miydi ben tam olarak hatırlamıyorum. Ama bizim Türk medyası biraz şey olduğu için. Sanki ben götürüyormuşum gibi yazdılar. Biraz mantıklı düşünseler Bidon sulu bidon zaten uçağa alamazsın. O yüzden bizim medyanın orada biraz saçmalamasıydı.”

RONALDO MU, ZLATAN MI?

“İkisi arasında seçim yapmak çok zor. Zlatan’ınki çok uzaktan atılan bir gol ama bence Ronaldo’nunki daha güzel.”

TAKIMDAKİ EN İYİ ARKADAŞI

“Davy Klaassen.”

Cenk Tosun: Beşiktaş`a karşı oynarsam... Beşiktaş'tan devre arasında İngilitere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, Beşiktaş'a karşı oynaması halinde gol atması gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku