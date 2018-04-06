Cenk Tosun: Beşiktaş’a karşı oynarsam…

Beşiktaş'tan devre arasında İngilitere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, Beşiktaş'a karşı oynaması halinde gol atması gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig’de Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve gelecek planları ile ilgili konuştu. Tivibuspor’a konuşan Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş’a karşı oynaması halinde gol atması gerektiğini belirtti. Everton’ın İngiltere’de büyük takımlar arasında yer aldığını belirten Cenk Tosun, iki sene içinde Avrupa’da kupa kaldırmaları gerektiğine inandığını ifade etti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde iyi bir performans sergileyemediklerinin altını çizen Cenk Tosun “Bence Everton’ın her zaman Avrupa kupalarında oynaması lazım… Köklü bir kulüp… Bu sene imkansız gözüküyor ama gelecek sezon Avrupa’da kupa kaldırmak istiyoruz” dedi. Cenk Tosun, bir gün Beşiktaş’a karşı oynaması halinde neler hissedeceği şeklindeki soruya ise “Eğer Beşiktaş’a karşı oynarsam gol atmam lazım.. Sonra üzülürüm ama bu benim işim…” cevabını verdi.

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Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performans ile ilgili olarak “Şampiyonlar Lig’inde, Beşiktaş ile grup aşamasında benim için iyi geçti. Tarihi bir başarı ile yenilgisiz turu geçtik ama sonra şansız bir kura çektik. Gelecek senelerde Beşiktaş’a güveniyorum ve daha başarılı olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.