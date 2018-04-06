CANLI YAYIN: Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

Şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren maçta Başakşehir, ligin flaş ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Başakşehir Malatyaspor maçı Bein Sports canlı yayını yer alıyor. İşte Başakşehir Malatya maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları...

Süper Lig’de 28. hafta açılış maçında Başakşehir Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında da Galatasaray’ın 1 puan gerisinde yer alan Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u devirerek maç fazlasıyla lider olmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yarışında takımları da yakında ilgilendiren Başakşehir Malatya maçını canlı izlemek isteyen futbol severler haberimizin içerisinde yer alan Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Başakşehir Malatyaspor canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanmıştı. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Başakşehir Malatyaspor maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYA MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfancan, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Pereira, Diallo, Aytaç, Adem, Gilberto