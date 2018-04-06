CANLI | Medipol Başakşehir – Evkur Yeni Malatyaspor | İlk 11’ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı 'Skor'da olacak...
Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor.
Saat 20:00’de başlayacak olan haftanın açılış karşılaşmasını hakem Barış Şimşek yönetirken, mücadele beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
‘Skor’ sayfalarından anbean takip edilebilecek karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir 56 puanla ikinci sırada yer alırken Yeni Malatyaspor 37 puanla 9. sırada bulunuyor.
İŞTE İKİ TAKIMIN 11’LERİ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Arda, Visca, Elia, Adebayor
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib
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