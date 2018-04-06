Beto 2020’ye kadar Göztepe’de!

Göztepe Kulübü, Portekiz'li kaleci Beto'nun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Portekiz Milli Takımı’nın kalesini de koruyan Göztepe’nin kalecisi Beto’nun sözleşmesi uzatıldı. Süper Lig’de ortaya koyduğu etkili performans sonrası İzmir ekibi tecrübeli kaleci ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto’nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

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