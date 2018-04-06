Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GÖZTEPE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beto 2020’ye kadar Göztepe’de!

Göztepe Kulübü, Portekiz'li kaleci Beto'nun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
12:526 Nisan 2018
0
Beto 2020’ye kadar Göztepe’de!

Portekiz Milli Takımı’nın kalesini de koruyan Göztepe’nin kalecisi Beto’nun sözleşmesi uzatıldı. Süper Lig’de ortaya koyduğu etkili performans sonrası İzmir ekibi tecrübeli kaleci ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto’nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

05 Nisan 2018 Göztepe Başkanı Sepil`den Orman`a Demba Ba tepkisi Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın oyuncuları Demba Ba ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Beto göztepe imza sözleşme
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER