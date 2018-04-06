Beşiktaşlılardan Cenk Tosun çılgınlığı!

Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere Premier Ligi'nde ayın futbolcusu ödülüne aday olması üzerine Türk taraftar, milli futbolcuyu oy yağmuruna tuttu. Ödülün sahibi 7 gün sonra açıklanacak...

Everton’ın devre arasında Beşiktaş’tan rekor bir bedelle transfer ettiği Cenk Tosun, İngiltere Premier Ligi’nde ayın futbolcusu ödülüne aday gösterilmişti.

Ödül için Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood (Burnley) ile yarışan milli golcüye Beşiktaşlı taraftarlardan büyük destek geldi.

İnternet üzerinden yapılan oylamaya katılan pek çok Türk futbolsever, Cenk’i oy yağmuruna tutarken bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Premier Lig’de ayın futbolcusu ödülünün sahibi 1 hafta sonra, yani 13 Nisan’da açıklanacak.

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