Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? İşte kritik maçın kanalı!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Peki Başakşehir Malatya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 28. hafta açılış maçında Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u misafir ediyor. Lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde yer alan Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u devirerek maç fazlasıyla tekrar ligde en üst konuma çıkmak istiyor. Bu sezon ligde flaş galibiyetlere imza atan Malatya ise kazanarak bu sezonki yükselişini devam ettirmenin peşinde. Peki Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte karşılaşmanın tüm detayları…

BAŞAKŞEHİR MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Başakşehir Malatyaspor maçı canlı anlatımı ve canlı yayını haberimizin içerinde yer alacak.

BAŞAKŞEHİR YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Alparslan, Emre, Mahmut, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Pereira, Diallo, Aytaç, Adem, Gilberto

MAÇ GÜNÜ | #ibfkVyma3. İstanbul Fatih Terim20:0014° C pic.twitter.com/2qk9DDjreY — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 6 Nisan 2018

BAŞAKŞEHİR’DE İKİ EKSİK BULUNUYOR

Sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.