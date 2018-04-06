Alex de Souza İzmir’de sahaya indi

Altınordu’nun düzenlediği U12 İzmir Cup’ın açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Alex de Souza miniklerle futbol oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Altınordu'nun bu yıl 5. kez düzenlediği, 21 ülkeden 56 takımın katıldığı U12 İzmir Cup'ın açılış töreni yapıldı. Altınordu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Oktay Vural, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcu Alex de Souza katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, Altınordu'ya övgüler yağdırdı. U12 İzmir Cup'ın Türk futbolu için çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak, “Çok güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Buraya özellikle geldim ve burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Bu heyecanları çok iyi bilirim. Çünkü ben de zamanında antrenörlük yaptım. Altınordu'yu yaptıkları bu muhteşem organizasyondan ötürü kutluyorum. Türk sporu için çok özel bir gün” dedi.

“Spora tam destek”

Spora yaptıkları katkıların devam edeceğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “İşin temelleri burada atılıyor. Biz Türk futbolunun altyapısının güçlü olmasını istiyoruz. Altyapılardan oyuncular yetişmesini arzu ediyoruz. Türk sporu adına gerçekten çok şanslıyız. Çünkü sahaların içinden yetişmiş bir cumhurbaşkanına sahibiz. Kendisi de spora inanılmaz destekler veriyor. Biz de bakanlık olarak spora verdiğimiz desteği arttırarak sürdüreceğiz” diye konuştu. Bakan Bak daha sonra yurt dışından turnuvaya katılan sporcular ve aileleri için sohbet etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise çok kısa konuşmasında Altınordu'nun, “İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” sloganını turnuvaya katılan tüm çocuklara hep bir ağızdan İngilizce söyletti.

Alex izdihamı

Altınordu'nun davetlisi olarak turnuvaya katılan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'ya futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Alex hayranları efsane oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, protokolde oturan Alex, Bakan Bak ile uzun bir süre sohbet etti. Daha sonra sahneye çağrılan Brezilyalı, İzmir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Kendi adıma söylemek istiyorum ki Türkiye'de ve Altınordu'yla olmaktan ve geleceğin hayallerini kuran gençlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Keşke 12 yaşındayken bu kadar güzel bir ortamda güzel insanların yanında böyle bir turnuvada oynayabilseydim. Buradaki gençlerimize turnuvadan keyif almalarını dilerim. Çünkü başka kültürden oyuncularla, insanlarla bir yarışmanın içerisinde olmanın duygusu bambaşkadır. İkinci tavsiye ise hayal kursunlar hayallerinin peşinden gitsinler ve çalışma odaklarını kaybetmesinler” dedi.

Sahaya indiler

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Alex de Souza, Altınordu formaları giyip sahaya indi. Bak ile Alex'in takımı, turnuvaya katılan 56 takımın kaptanından oluşan takıma karşı mücadele verdi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada dostluk kazandı.