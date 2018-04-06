Ali Şen’den ‘Sınırsız Aşk’ına son veda

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık eşi Bente Şen'i son yolculuğuna uğurladı. Ali Şen ve Bente Şen aşkı, Danimarka'da 'Sınırsız Aşk' isimli belgesele konu olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen’e veda etti. Danimarka’da dünyaya gelen ve aşık olduğu Ali Şen için 18 yaşında İstanbul’a yerleşen Bente Şen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ali Şen ile Bente Şen aşkı, Danimarka’da yayınlanan ve ülkede 1 milyondan fazla kişinin izlediği ‘Sınırsız Aşk’ isimli belgesele konu olmuştu.

Bente Şen, Levent Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine; spor, siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Cenaze töreninde; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Mustafa Denizli, Mesut Yılmaz ve Emel Sayın gibi isimler de yer aldı.

Benta Şen son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in hayatını kaybeden eşi Benta Şen, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İlgili Haberi Oku BÜYÜK AŞK YAŞADILARAli Şen, Kosova’nın Priznen şehrinde 79 yıl önce dünyaya geldi. 1956’da İstanbul’a göç eden Ali Şen, askerden sonra Danimarka’da kaynakçı olarak çalışmaya başladı. Başkent Kopenhag’a oldukça başarılı bir çalışma hayatı sürdüren Ali Şen, kısa sürede Ludwigsen-Herman şirketinde genel müdürlüğe kadar yükseldi. O dönemde Danimarka’da varlıklı bir ailenin kızı olan Bente Şen ile tanışan Ali Şen, 1963 yılında büyük aşkı ile evlendi.

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İstanbul’a yerleşen çift, mutlu bir hayat sürdüler. Ali Şen ile Bente Şen arasındaki aşk, evliliklerinden 40 yıl sonra Danimarka’da ‘Sınırsız Aşk’ isimli belgesele konu oldu. Belgeselde hem ikilinin yaşadığı aşk hem de Ali Şen’in işçilikten patronluğa yükselen hayat hikayesi anlatıldı. Ülkenin resmi televizyon kanalında yayınlanan belgesel, Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi finalini geride bırakarak 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

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‘Sınırsız Aşk’ isimli belgeselde Rodövne semtinde bir mobilyacının kızı olarak dünyaya gelen Bente Şen’in, 18 yaşında Ali Şen’e aşık olarak başlayan macera anlatıldı. Belgeselin yapımcısı Anette Johnsen, belgesel ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Büyük bir aşk ve başarı öyküsü konu ediliyor. İkisinin de hikayesi çok ilginç olduğu için Danimarka’da büyük ilgi çekti” demişti.