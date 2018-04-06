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Manchester United’ın yıldızlarına traktör şoku!

İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcuları bu sabah antrenman için tesislere giderken büyük bir sürprizle karşılaştı.
15:466 Nisan 2018
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Manchester United’ın yıldızlarına traktör şoku!

İngilizlerin ünlü gazetesi The Sun’da yer alan habere göre; milyon dolarlık lüks araçlarıyla Manchester United’ın Carrington Antrenman Tesisleri’ne ulaşmaya çalışan Pogba ve Lukaku gibi yıldız isimler yolda bir traktöre denk geldi.

Yol yapım çalışması nedeniyle tozu dumana katan traktör arkasında mahsur kalan futbolculara uzun süre geçiş izni vermedi. Bir süre sabırla bekleyen futbolculardan ilk hamleyi yapan Pogba oldu ve Rolls-Royce marka aracıyla traktörü hızla solladı.

Daha sonra traktörün yolun kenarına çekilmesiyle bütün futbolcular tesislere ulaştı.

Etiketler
futbolcular manchester united Pogba tesis traktör
Son güncelleme: 15:47 | 06.04.2018
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