Yılmaz Vural yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı. Yılmaz Vural Eskişehirspor`da: `Hedef 5 haftada 15 puan` Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, tesislere gelerek açıklamalarda bulundu. Vural, ligde kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku