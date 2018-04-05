Yılmaz Vural Eskişehirspor’da: ‘Hedef 5 haftada 15 puan’

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, tesislere gelerek açıklamalarda bulundu. Vural, ligde kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne gelirken, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyleyen Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıkacak.

Dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’ın kendisini aradığını söyleyen Yılmaz Vural, daha öncesinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. Başkan Ünal’ın “Sana ihtiyacımız var’ sözleri üzerine ücret konuşmadan Eskişehir’e geldiğini belirten Vural, ardından takım personeli ile selamlaştı. Öte yandan sözleşmenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Eskişehirspor`da Yılmaz Vural dönemi Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı. Anlaşma yarın açıklanacak. Yılmaz Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi. İlgili Haberi Oku