UEFA Şampiyonlar Ligi | Liverpool fişi ilk yarıda çekti, Roma kendini yaktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları heyecanı Liverpool Manchester City maçı ve Barcelona Roma maçı ile devam etti. Liverpool, sahasında ağırladığı Manchester City'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederken Barcelona ise Roma'nın kendi kalesine iki gol kaydettiği maçta konuğunu 4-1'le geçti. Barcelona ve Liverpool 10 Nisan'da oynanacak rövanş maçları öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

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