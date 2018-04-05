Son dakika! Katar Milli Takımı 2019 Copa America’da yer alacak!

AFC ve CONCACAF'tan üçer takımın davetli olarak yer alacağı 2019 Copa America'ya davet edilen ilk milli takım Katar Milli Takımı oldu.

SKOR / DIŞ HABERLER FIFA 2022 Dünya Kupası’nı düzenlemeye hazırlanan Katar, 2019’da Copa America’da mücadele edecek. Güney Amerika ülkelerini bir araya getirecek olan organizasyonun 2019’da 16 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu’ndan (CONCACAF) üçer ülke turnuvaya davet edilecek.

Katar Hükümeti tarafından desteklenen Aspire Academy’nin genel direktörü Ivan Bravo, Bilbao Futbol Zirvesi’nde haberi duyururken “Katar, tarihinde ilk kez Brezilya, Arjantin gibi ülkelerle mücadele etme şansı elde edecek. 2022 Dünya Kupası öncesinde böyle bir deneyim elde etmek bir kez ele geçecek bir fırsat” dedi. Böylece Katar, turnuvaya davet edilecek 6 ülkeden ilki olmuş oldu. 2019 Copa America, Brezilya’da düzenlenecek.

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