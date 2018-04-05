PFDK’dan Dört Büyükler’e para cezası!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27. haftanın ardından PFDK; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 27. haftanın ardından verdiği cezaları açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a para cezası verildi. Beşiktaş “merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı” 35 bin TL, Fenerbahçe “çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle” 245 bin TL, Galatasaray “merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı” 45 bin TL ve Trabzonspor ise “saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle” 215 bin TL para cezasına çarptırıldı. Süper Lig`de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İlgili Haberi Oku “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.04.2018 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BURSASPOR Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 31.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 31.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu STEPHANE SESSEGNON hakkında, forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY ALT D,E ve KUZEY ÜST K bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen KUZEY ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 230.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.’nin, , 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ 417, 418, 419, 420, 421 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübünün, 01.04.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI D,E, MARATON C,D,E,F, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES’in, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”