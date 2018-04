ÖZET İZLE: Liverpool Manchester City maç özeti nefes kesti! Liverpool patladı 3-0…

Liverpool’un Man City’i 3-0’la geçtiği Man City Liverpool maç özeti merakla araştırılıyor. Liverpool, sahasında ağırladığı Manchester City’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Aşağıdaki link üzerinden Liverpool Manchester City maç özetini izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

LIVERPOOL MAN. CITY MAÇ DETAYLARI

İngiltere'deki merakla beklenen karşılaşmada Liverpool, konuğu Manchester City'yi 3-0 yenerken yarı final biletini adeta 45 dakikada kaptı. 10 Nisan'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde eden Jürgen Klopp'un öğrencileri sonuca Mohamed Salah (12), Alex Oxlade-Chamberlain (21) ve Sadio Mane'nin (31) golleriyle ulaştı.

