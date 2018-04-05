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ÖZET İZLE: Liverpool Manchester City maç özeti nefes kesti! Liverpool patladı 3-0…

Liverpool Manchester City maçının özetini izlemek isteyen futbol tutkunları internete akın etti. Liverpool ilk yarıda işi bitirdi, Manchester City'i 3-0'la deviren Liverpool tur yolunda önemli bir adım attı. İşte Liverpool Man City maç özeti...
08:285 Nisan 2018
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ÖZET İZLE: Liverpool Manchester City maç özeti nefes kesti! Liverpool patladı 3-0…

Liverpool’un Man City’i 3-0’la geçtiği Man City Liverpool maç özeti merakla araştırılıyor.  Liverpool, sahasında ağırladığı Manchester City’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Aşağıdaki link üzerinden Liverpool Manchester City maç özetini izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

LIVERPOOL MAN. CITY MAÇ DETAYLARI

İngiltere'deki merakla beklenen karşılaşmada Liverpool, konuğu Manchester City'yi 3-0 yenerken yarı final biletini adeta 45 dakikada kaptı. 10 Nisan'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde eden Jürgen Klopp'un öğrencileri sonuca Mohamed Salah (12), Alex Oxlade-Chamberlain (21) ve Sadio Mane'nin (31) golleriyle ulaştı.

SALAH SAKATLANDI

Pep Guardiola'nın planını bozmayı başaran Kırmızılar'da sezonun flaş ismi Mohamed Salah 53'te sakatlanarak yerini Georginio Wijnaldum'a bıraktı.

Etiketler
liverpool man city maç özeti liverpool manchester city şampiyonlar ligi maç özetleri
Son güncelleme: 08:50 | 05.04.2018
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