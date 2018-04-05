Muharrem Usta’dan Ersun Yanal’a sert sözler!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı bir programda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuran ve Trabzonspor'u 1.3 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum eden Ersun Yanal hakkında çok sert ifadeler kullandı. Usta, "Aldığı ücret fazla gözükmesin diye cebimden para verdim. Sen nasıl bir insansın da 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor'u mahkemeye veriyorsun? Aziz Yıldırım sana az bile demiş" diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor’da katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta, Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ersun Yanal hakkında çok sert ifadeler kullanırken, “Sen nasıl bir insansın 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor’u mahkemeye veriyorsun. Aziz Yıldırım sana az bile demiş!” diye konuştu.

Muharrem Usta, “Fenerbahçe ile bir şike sorunumuz var. Bu süreci bir başkan olarak en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Ersun Yanal’a buradan seslenmek istiyorum. Senin arkanda bu kadar iyi duran bir başkan var. Sana cebinden para çıkartıp veren bir başkanın var. Aldığı ücret fazla gözükmesin diye cebimden para verdim. Sen nasıl bir insansın da 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor’u mahkemeye veriyorsun? Aziz Yıldırım sana az bile demiş. Sana cebinden para veririm dedim, o utanmadan bunu yapıyor. Ne kadar olduğunu o daha iyi bilir. Bunu nasıl yapabilir bir insan? Böyle bir başkanın varken UÇK’ya nasıl gidip yapabilirsin bunu?” diye konuştu.

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Tahkim Kurulu geçtiğimiz haftalarda daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Trabzonspor aleyhine vermiş olduğu kararı onadı. Fesih tarihine kadar, bordo-mavili kulüpten 230 bin euro gecikmiş alacağı bulunan Ersun Yanal’ın, görevinin haksız feshedildiğine karşılık UÇK’ya açtığı dava sonunda, bordo-mavili kulüp Ersun Yanal’a toplam 1,3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

‘Eyvah! Seneyi kaybettik’

Bordo-mavililerin iddialı girdikleri ancak istedikleri sonuçları alamazken Usta sezon başından da şu sözlerle bahsetti: “Ligin ilk 8 haftasında o kadar kötü performans sergiledik ki Ersun hoca ile, neredeyse senenin başında umudumuzu kestik. O gün aslında şu belli olmuştu: ‘Eyvah! Seneyi kaybettik.’

Hocayla devam etme baskısı geldi. Ömrüm boyunca bu kadar baskıyı görmedim. İyi bir takımın olması için iyi oyunculara ihtiyacı olması gerekir. Biz Türkiye’de yerli hocanın olmasını istedik. Yabancı hoca gelse takımları tanıma süreci, oyuncuları tanıma süreci olacaktı. Fatih Terim ile de görüştüm, çok çeşitli nedenlerle olmadı. Haliyle Rıza hocayla anlaştık.”

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