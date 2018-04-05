‘Mağaradan şampiyon çıkacak!’

Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa'daki bazı mağaraları spor salonuna çevirdiklerini açıkladı ve ''Daha önce o mağaralarda uyuşturucu satılırken veya kullanılırken şimdi o mağaraları spor salonuna çevirdik. Gençler için minder, spor malzemesi ve spor aletleri verdik. Urfa'da çocuklar spor yapıyor ve oradan şampiyonlar çıkacak'' dedi.

Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonunda Milletvekillerine bilgi verdi ve ‘'Gençlerimizi spora yönlendirmek için çalışıyoruz. 2 milyon 779 bin kişiye farkındalık eğitimi, 204 projeye de 17,5 milyon TL destek verdik. Mahalledeki sivil toplum kuruşları, amatör kulüpler uyuşturucuya bulaşmış gençleri spor yönüyle rehabilite etmek ve riskli bölgelerdeki, amatör spor kulüplerine destek vererek, gençleri uyuşturucu illetinden uzak kalmasını sağlamak için çalışıyoruz'' dedi.

MAĞARA, SPOR SALONU OLDU

Şanlıurfa’da daha önce mağarada uyuşturucu satılırken, şimdi oradaki sivil toplum kuruşlarıyla beraber bizim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ortaklaşa o mağaraları spor salonuna çevirdik. Minder ve spor malzemesi verdik, oradan şimdi şampiyonlar çıkacak. Şimdi Urfa’da çocuklar spor yapıyor. Bütün Türkiye'ye gençlerimiz için 50 bin pota, 200 bin de basketbol topu dağıtıyoruz.

TOPYEKÜN MÜCADELE

Bu, topyekûn bir mücadele. Biz bütün salonlarımızla, yüzme havuzlarımızla, antrenörlerimizle, bütün bireylerimizle bu noktada mücadelede olacağız ve projelere desteğimizi sürdüreceğiz. Sporcu sayısını ne kadar çok artırırsak, kulüp sayısını ne kadar çok artırırsak ve yerel yönetimlerle, mahalle muhtarlarıyla, o yörenin ileri gelenleriyle beraber o amatör spor kulüplerini desteklersek mahalli idarelerle beraber toplumumuzu tehdit eden bu uyuşturucu, madde bağımlılığını giderecek çalışmaları başaracağımıza inanıyoruz.