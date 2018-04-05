Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

İtalya’da gündeme damga vuran açıklama: ‘Kurşun dolu paketler aldım’

İtalya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Marcello Nicchi, kendisine içi kurşun dolu paketler gönderildiğini açıkladı. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) uygulandığı Serie A'da VAR pek çok tartışmaya sebep olmuştu.
22:575 Nisan 2018
0
İtalya’da gündeme damga vuran açıklama: ‘Kurşun dolu paketler aldım’

İtalya Serie A’da uygulanmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, ülkeyi karıştırdı. İtalya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi tehditler aldığını ifade ederken “Kurşun dolu paketler” gönderildiğini açıkladı. Nicchi’nin gündeme damga vuran iddiasının ardından bir başka iddia olarak da Lazio taraftarlarının olayın arkasında olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Lazio bu sezon Serie A’da 5 maçta VAR verdiği kararlar nedeniyle sahadan yenik ayrılmıştı. Geçen ay bir grup Lazio taraftarı İtalya Futbol Federasyonu’nun Roma’daki binasına yürüyüp hakem kararlarını protesto etmişti. Öte yandan Napoli kulübü, sosyal medya üzerinden “Hakemlere kurşun yollamak gerçek anlamda korkakça bir davranıştır. Bu haberler bizi şoke etti” paylaşımında bulundu.

05 Nisan 2018 Katar Milli Takımı 2019 Copa America`da yer alacak! AFC ve CONCACAF'tan üçer takımın davetli olarak yer alacağı 2019 Copa America'ya davet edilen ilk milli takım Katar Milli Takımı oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
italya futbol federasyonu İtalya Serie A lazio Marcello Nicchi VAR Video Yardımcı Hakem Sistemi
Son güncelleme: 23:12 | 05.04.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER