İtalya’da gündeme damga vuran açıklama: ‘Kurşun dolu paketler aldım’

İtalya Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Marcello Nicchi, kendisine içi kurşun dolu paketler gönderildiğini açıkladı. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) uygulandığı Serie A'da VAR pek çok tartışmaya sebep olmuştu.

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