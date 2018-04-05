İtalya’da gündeme damga vuran açıklama: ‘Kurşun dolu paketler aldım’
İtalya Serie A’da uygulanmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, ülkeyi karıştırdı. İtalya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Marcello Nicchi tehditler aldığını ifade ederken “Kurşun dolu paketler” gönderildiğini açıkladı. Nicchi’nin gündeme damga vuran iddiasının ardından bir başka iddia olarak da Lazio taraftarlarının olayın arkasında olabileceği iddiası ortaya atıldı.
Lazio bu sezon Serie A’da 5 maçta VAR verdiği kararlar nedeniyle sahadan yenik ayrılmıştı. Geçen ay bir grup Lazio taraftarı İtalya Futbol Federasyonu’nun Roma’daki binasına yürüyüp hakem kararlarını protesto etmişti. Öte yandan Napoli kulübü, sosyal medya üzerinden “Hakemlere kurşun yollamak gerçek anlamda korkakça bir davranıştır. Bu haberler bizi şoke etti” paylaşımında bulundu.