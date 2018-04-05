Galatasaray’dan Benta Şen için başsağlığı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen’in hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Galatasaray, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Ali Şen'in eşi Benta Şen için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Benta Şen için yayınlanan başsağlığı mesajında “Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Ali Şen’in eşi Benta Şen’in vefat ettiği haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne başsağlığı dileriz” denildi.

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