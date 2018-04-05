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Fikret Orman: ‘Demba Ba’yı istiyorum’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Göztepe ile oynayacakları maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demba Ba sorusuna Orman "Demba Ba bizim evladımız, gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" cevabını verdi.
11:155 Nisan 2018
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Fikret Orman: ‘Demba Ba’yı istiyorum’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde Lenovo firmasıyla imzaladıkları sponsorluk anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Göztepe’nin golcücü Demba Ba ile ilgili transfer sorusunu da cevaplandıran Orman “Demba Ba bizim evladımız, gelecek sezon Beşiktaş’ta oynamasını istiyorum” şeklinde konuştu.

04 Nisan 2018 Göztepe`nin yıldızı Demba Ba ilk kez... Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek Avrupa yolunda yara alan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılıların gözü dünyaca ünlü golcüsü Demba Ba'ya çevrildi. Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek. İlgili Haberi Oku

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