Fikret Orman: ‘Demba Ba’yı istiyorum’
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Göztepe ile oynayacakları maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demba Ba sorusuna Orman "Demba Ba bizim evladımız, gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" cevabını verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde Lenovo firmasıyla imzaladıkları sponsorluk anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Göztepe’nin golcücü Demba Ba ile ilgili transfer sorusunu da cevaplandıran Orman “Demba Ba bizim evladımız, gelecek sezon Beşiktaş’ta oynamasını istiyorum” şeklinde konuştu.