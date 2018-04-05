FIBA Şampiyonlar Ligi | UCAM Murcia 81-72 Pınar Karşıyaka

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, çeyrek final rövanş maçında UCAM Murcia'ya konuk oldu. İlk maçı İzmir'de 79-65 kaybeden Kaf Kaf parkeden 81-72 mağlup ayrıldı ve Avrupa macerasını noktaladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, İspanya’da UCAM Murcia’ya 81-72 yenilerek Final Four hayaline veda etti. İzmir’de ev sahibi olduğu ilk maçı 79-65 kaybederek deplasmana 14 sayılık handikapla çıkan temsilcimiz, rövanşta son periyotta bir ara 7 sayı farkla öne geçse de mağlup olmaktan kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2. kez çeyrek finalde Final Four’un kapısından dönen Karşıyaka’da Kennedy’nin 18, Allen’ın 17 sayısı galibiyete yetmedi.

Maça Oleson’un üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayan ev sahibi ekip 10-1’lik seri yakaladı. Kaf-Kaf, Waters ve Allen’la oyuna denge kurmaya çalışsa da ilk periyot 18-12 noktalandı. İkinci periyotta Kennedy’le etkili olan temsilcimiz farkı eritti. Yeşil-kırmızılı ekip, devrenin bitimine 4 dakika 6 saniye kala Kennedy’le ilk kez 23-22 öne geçti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 31-29 Murcia üstünlüğüyle girildi. Çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta 7-0’lık seri yakalayan Karşıyaka, tekrar öne geçip farkı 48-42’yle 6 sayıya kadar çıkardı. Kloof’un son saniyelerde bulduğu üçlükle son periyoda temsilcimiz 55-52 önde başladı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | AGÜ Spor 57-71 Fenerbahçe Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda AGÜ Spor'u 71-57'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son periyotta Pınar Karşıyaka’nın farkı açtığı her bölümde İspanyol ekibi çok kritik hücumlardan sayıyla döndü. Bitime 5 dakika kala hakemlerin temsilcimiz aleyhine çaldığı teknik faulle bir hücumda 5 sayı bularak tekrar 67-63 öne geçen ev sahibi takım, üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürüp salondan 81-72 galip ayrıldı. Karşıyaka’nın teknik faulde hakemlerin hatalı atış yaptırdığı konusundaki itirazı sonucu değiştirmedi.

SALON: Palacio De Los Deportes

HAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya), Petar Obradovic (Bosna Hersek), Sergiy Zashchuk (Ukrayna)

UCAM MURCIA: Soko 15, Hannah 14, Oleson 16, Lima 3, Rojas 8, Urtasun 5, Benite 2, Kloof 12, Tumba 6

PINAR KARŞIYAKA: Waters 10, Erdi 3, Mert, Kennedy 18, Jones 9, Allen 17, Banic 8, Wood 2, Metin 5

1. PERİYOT: 18-12

İLK YARI: 31-29

3. PERİYOT: 52-55

5 FAUL ALAN: Metin (35.44) (Pınar Karşıyaka) Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmandan avantajla döndü CEV Kadınlar Challenge Cup finali ilk maçında Bursa BBSK, deplasmanda Olympiakos'u 25-17, 25-23, 7-25, 18-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yendi. Temsilcimiz 11 Nisan'da Bursa'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku