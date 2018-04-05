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Fatih Terim’den Emre Mor için ‘Biz alalım’ talimatı

Danimarka Ligi'nde gösterdiği performansla önce Milli Takım'a yükselen oradan Dortmund'a transfer olan Emre Mor, sonrasında kariyer düşüşü yaşayarak hatrı sayılır bir bedelle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Terim, milli yeteneğe tekrar kapısını açacak gibi gözüküyor.
10:425 Nisan 2018
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Fatih Terim’den Emre Mor için ‘Biz alalım’ talimatı

Danimarka Ligi’nde gösterdiği müthiş performansla birlikte önce A Milli Takım’a yükselen, ardından Borussia Dortmund’a, oradan da 13.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, zor günler geçiriyor.

Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınan ve kadro dışı bırakılan 20 yaşındaki futbolcuya, Galatasaray talip oldu.

Teknik patron Fatih Terim, milli takımdan öğrencisi olan genç yeteneği yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor’u satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Terim, Emre’nin kanatlarda çok iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.

(Sporx)

04 Nisan 2018 Japon gazetecilerden Albayrak`a Nagatomo sorusu Japonya'dan gelen gazeteciler, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ı ziyaret etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
celta vigo emre mor fatih terim galatasaray transfer
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