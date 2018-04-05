Fatih Terim’den Emre Mor için ‘Biz alalım’ talimatı
Danimarka Ligi'nde gösterdiği performansla önce Milli Takım'a yükselen oradan Dortmund'a transfer olan Emre Mor, sonrasında kariyer düşüşü yaşayarak hatrı sayılır bir bedelle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Terim, milli yeteneğe tekrar kapısını açacak gibi gözüküyor.
Danimarka Ligi’nde gösterdiği müthiş performansla birlikte önce A Milli Takım’a yükselen, ardından Borussia Dortmund’a, oradan da 13.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, zor günler geçiriyor.
Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınan ve kadro dışı bırakılan 20 yaşındaki futbolcuya, Galatasaray talip oldu.
Teknik patron Fatih Terim, milli takımdan öğrencisi olan genç yeteneği yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor’u satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
Terim, Emre’nin kanatlarda çok iyi bir alternatif olacağını düşünüyor.
(Sporx)