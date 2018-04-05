Fatih Terim’den Emre Mor için ‘Biz alalım’ talimatı

Danimarka Ligi'nde gösterdiği performansla önce Milli Takım'a yükselen oradan Dortmund'a transfer olan Emre Mor, sonrasında kariyer düşüşü yaşayarak hatrı sayılır bir bedelle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Terim, milli yeteneğe tekrar kapısını açacak gibi gözüküyor.

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