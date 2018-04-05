Eskişehirspor’da Yılmaz Vural dönemi

Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı. Anlaşma yarın açıklanacak. Yılmaz Vural'ın sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı, ligin bitiminde takımın durumuna göre sözleşme uzatacağı öğrenildi.

Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarda olan Eskişehirspor, tecrübeli hoca Yılmaz Vural’la anlaşmaya vardı.

Ligin son maçında evinde Balıkesir’e 3-1 mağlıp olan ve düşme hattında bulunan Es-Es, bitime 5 hafta kala Vural’la anlaştı. Yarın açıklanması beklenen anlaşmanın 5 maçlık olduğu ve takımın ligde kalması durumunda uzatılacağı öğrenildi. 31 puandaki Eskişehirspor, ligde 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekibim bir üst sırasında yer alan Samsunspor’un puanı ise 33.

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