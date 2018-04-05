CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank set vermeden Final Four’da!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuğu Volero Zurich'e 25-12, 25-14 ve 25-17 ile yine set vermedi ve adını üst üste 6. kez Final Four'a yazdırdı. 5-6 Mayıs'ta oynanacak Final Four'a bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş ev sahipliği yapacak.

SÖZCÜ SKOR / CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6’lı Play-Off Turu’nda mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, konuğu Volero Zurich’i 25-12, 25-14 ve 25-17’lik setlerle 3-0 yenerek adını Final Four’a yazdırmayı başardı. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz karşılaşmanın ilk iki setini alarak Bükreş biletini alırken formalite seti şeklinde oynanan son seti de 25-17 kazandı ve üst üste 6. kez Final Four’a kaldı ve muhteşem başarılarına bir yenisini ekledi. Vakıfbank’ta Ting Zhu 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Avrupa’da namağlup!

2011, 2013 ve 2017’de Avrupa’da 1 numaralı kupayı müzesine götüren ve bu sezon Avrupa arenasında yoluna namağlup devam eden Vakıfbank, Final Four’un ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ve Dinamo Kazan’ı 3-0 ve 2-3’le geçmeyi başaran İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile birlikte Final Four’da yer alma hakkı kazandı. Galatasaray ile Igor Gorgonzola Novara’yı bir araya getiren eşleşmenin galibi 5-6 Mayıs’ta oynanacak dörtlü finalin son biletine sahip olacak.

Final Four’da aynı ülkeden takımlar yarı finalde birbirleriyle oynamak durumunda kaldıkları için Galatasaray, Final Four bileti alırsa Bükreş’te Türk derbisinin kazananı finale çıkacak. Galatasaray elenirse de Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara ile eşleşecek, Vakıfbank’ın rakibi ise ev sahibi CSM Volei Alba Blaj olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmandan avantajla döndü CEV Kadınlar Challenge Cup finali ilk maçında Bursa BBSK, deplasmanda Olympiakos'u 25-17, 25-23, 7-25, 18-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yendi. Temsilcimiz 11 Nisan'da Bursa'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku