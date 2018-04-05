CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Galatasaray filede Final Four’da!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da 3-2 mağlup olduğu Igor Gorgonzola Novara'yı deplasmanda 3-1 yendi ve adını Final Four'a yazdırdı. 5-6 Mayıs'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecek dörtlü finalde Galatasaray'ın rakibi ev sahibi CSM Volei Alba Blaj olacak. Vakıfbank ise Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 6’lı Finaller’de mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İstanbul’da 3-2 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 24-26, 25-20, 25-17 ve 25-19’luk setlerle 3-1 mağlup ederek Vakıfbank’ın ardından adını Final Four’a yazdıran ikinci temsilcimiz oldu.

Neslihan damga vurdu!

Bükreş biletini kapan Aslan’da tecrübeli milli yıldız Neslihan Demir Güler 38 sayıyla muhteşem bir performans sergiledi. Bu sonuçla 5-6 Mayıs’ta CSM Volei Alba Blaj’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Final Four’a adını yazdıran Galatasaray’ın rakibi ev sahibi CSM Volei Alba Blaj oldu. Vakıfbank ise Imoco Volley Conegliano ile final mücadelesi verecek.

Sarı-kırmızılılar tarihinde ikinci kez bu organizasyonda Final Four heyecanı yaşayacak. Daha önce Aslan 2012-2013’de dörtlü finalde yer almış ve yarı finalde organizasyonu şampiyon olarak noktalayan Vakıfbank’a mağlup olmuş ve dördüncülük elde etmişti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Vakıfbank set vermeden Final Four`da! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuğu Volero Zurich'e 25-12, 25-14 ve 25-17 ile yine set vermedi ve adını üst üste 6. kez Final Four'a yazdırdı. 5-6 Mayıs'ta oynanacak Final Four'a bu yıl Romanya'nın başkenti Bükreş ev sahipliği yapacak. İlgili Haberi Oku