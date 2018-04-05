Beşiktaş’tan Demba Ba açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklama gündeme damga vururken tepkiler üzerine siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Göztepe maçı öncesinde Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklama gündeme damga vururken siyah-beyazlılar tepki çeken “Demba Ba’yı önümüzdeki sene takımda görmek isterim” sözleri hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.

Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Beşiktaş’ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

Fikret Orman: Demba Ba`nın Beşiktaş`ta oynamasını istiyoruz Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, cumartesi günü karşılaşacakları Göztepe'de forma giyen Demba Ba'yı önümüzdeki sezon transfer etmek istediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku