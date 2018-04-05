Barcelona şaşkın! Cengiz Ünder…

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Roma galibiyetini değerlendirirken Cengiz Ünder hakkında da konuştu.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Roma’yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın sonunda Tivibu Spor’a konuşan Ernesto Valverde, Cengiz Ünder hakkında da kısa bir değerlendirme yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final için önemli bir avantaj elde ettiklerini söylerken Ernesto Valverde, ”Zor olacağını biliyorduk. Roma büyük bir takım. Hızlı oyunculara sahipler. Her şeye rağmen çok iyi bir skorla tamamladık ve rövanşa büyük bir avantajla gidiyoruz” dedi.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Valverde, ”Cengiz çok iyi bir sezon geçiriyor. Önemli goller atıyor, takımına katkı sağlıyor. Biz de bize karşı oynayacağını tahmin ediyorduk ama oynamadı. Bizim için de sürpriz oldu. Ama iyi bir sezon geçirdiği için kendisini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko de maç sonunda Cengiz Ünder hakkında kısa bir değerlendirme yaparken ”Harika bir oyuncu. Çok genç şu an. Bence İtalya Ligi onun gelişmesine çok yardımcı olacak. Kaliteli bir futbolcu ve İtalyan futbolunu öğreniyor, dil öğreniyor. Sahip olduğu yeteneği ilerleyen zamanlarda göstermeye devam edecektir” dedi.

(Sporx)

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