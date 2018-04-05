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MAÇ ÖZETİ: Barcelona Roma maçında galip Barça… İşte 5 gollü Barça Roma maç özeti!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona Roma maçı nefes kesti. Katalan devi Barcelona ve İtalyan ekibi Roma'nın maç özeti de günün en çok merak edilen spor konuları arasına girdi. Tam 5 golün olduğu Barcelona Roma maç özeti haberimizde...
07:585 Nisan 2018
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MAÇ ÖZETİ: Barcelona Roma maçında galip Barça… İşte 5 gollü Barça Roma maç özeti!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları oynanıyor, futbol tutkunları müthiş mücadelelere tanık oluyor. Barcelona Roma maçında yaşanan 5 golü izlemek isteyen futbolseverler Barcelona Roma maç özetini araştırıyor. Aşağıdaki link üzerinden Roma Barcelona maç özetini izleyebilirsiniz…

BARCELONA ROMA MAÇ ÖZETİ İZLE

BARCELONA ROMA MAÇI DETAYLARI

Barcelona sahasında ağırladığı Roma'yı 4-1'le geçti. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Roma; 38'de Daniele De Rossi ve 55'te Kostas Manolas'ın kendi kalelerine attıkları gollerle 2-0 geriye düştü. 59'da Gerard Pique skoru 3-0'a getirirken 87'de Luis Suarez takımının dördüncü golünü kaydetti.

RÖVANŞ NE ZAMAN

Roma'nın tek golü 80'de Edin Dzeko'dan geldi. İki takım 10 Nisan'da rövanş maçı için Roma'da bir araya gelecek.

 

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Son güncelleme: 08:18 | 05.04.2018
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