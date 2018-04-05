MAÇ ÖZETİ: Barcelona Roma maçında galip Barça… İşte 5 gollü Barça Roma maç özeti!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları oynanıyor, futbol tutkunları müthiş mücadelelere tanık oluyor. Barcelona Roma maçında yaşanan 5 golü izlemek isteyen futbolseverler Barcelona Roma maç özetini araştırıyor. Aşağıdaki link üzerinden Roma Barcelona maç özetini izleyebilirsiniz…
BARCELONA ROMA MAÇI DETAYLARI
Barcelona sahasında ağırladığı Roma'yı 4-1'le geçti. Milli yıldızımız Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Roma; 38'de Daniele De Rossi ve 55'te Kostas Manolas'ın kendi kalelerine attıkları gollerle 2-0 geriye düştü. 59'da Gerard Pique skoru 3-0'a getirirken 87'de Luis Suarez takımının dördüncü golünü kaydetti.
RESULTS
Brilliant Liverpool stun Manchester City; Barcelona in command against Roma.
Best performance tonight? pic.twitter.com/lobXju8k4j
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 Nisan 2018
RÖVANŞ NE ZAMAN
Roma'nın tek golü 80'de Edin Dzeko'dan geldi. İki takım 10 Nisan'da rövanş maçı için Roma'da bir araya gelecek.