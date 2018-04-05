MAÇ ÖZETİ: Barcelona Roma maçında galip Barça… İşte 5 gollü Barça Roma maç özeti!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona Roma maçı nefes kesti. Katalan devi Barcelona ve İtalyan ekibi Roma'nın maç özeti de günün en çok merak edilen spor konuları arasına girdi. Tam 5 golün olduğu Barcelona Roma maç özeti haberimizde...

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