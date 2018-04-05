Ali Şen’in vefat eden eşi Benta Şen kimdir? Benta Şen hakkında merak edilenler…

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen Ali Şen'İn eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Peki Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'İn eşi Benta Şen kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında vefat etti? İşte ayrıntılar...

Acı vefat haberi ile sarsılan Şen ailesi yasa boğulurken Fenerbahçe camiası da derin bir üzüntü yaşadı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama da haberizde olacak. Peki, Benta Şen kimdir? Kaç yaşında aramızdan ayrıldı? Benta Şen ve Ali Şen ne zaman evlendi? Benta Şen ile ilgili detaylar…

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen’in eşi Benta Şen, vefat etti! Şen ailesinin Fulya’daki Acıbadem hastanesinde acı haberi aldığı öğrenildi. Merhume Şen’in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii’nden kaldırılacak.

BENTA ŞEN KİMDİR?

Benta Şen 1944 yılında Danimarka’da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Benta Şen Kopenhag’a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

İŞTE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN RESMİ SİTESİNDEN YAYINLANAN MESAJ

Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen’in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen’in ve Adnan Şen’in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen’in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen’e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.