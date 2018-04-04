Zlatan Ibrahimovic’ten Cristiano Ronaldo’nun rövaşatası için olay yorum

LA Galaxy'nin 36 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'nun Juventus deplasmanında attığı rövaşata golü için 'Güzel bir gol ama bunu 40 metre uzaklıktan denemeli' diyerek İngiltere'ye attığı gole atıfta bulundu.

SKOR DIŞ HABERLER / ABD’de LA Galaxy forması giyen İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a attığı rövaşata golünü değerlendirdi.

Real Madrid’in Juventus’u 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında, Portekizli Ronaldo harika bir rövaşata golüne imza attı. Ronaldo’nun topla buluştuğu noktanın yerden yüksekliği 2.27 metre olarak ölçüldü.

Ne yaptın Ronaldo! Buffon neye uğradığını şaşırdı: Tam 2.27 metre... İlgili Haberi Oku

ABD medyasına konuşan 36 yaşındaki İsveçli yıldız, “Çok güzel bir gol ama bunu 40 metre uzaklıktan denemeli” diyerek İsveç Milli Takımı ile İngiltere’ye attığı golü işaret etti.

Tecrübeli golcü, 2012 yılında İngiltere ile oynadıkları bir maçta kaleci Joe Hart’ın ceza sahası dışında uzaklaştıramadığı topa çok uzak mesafeden rövaşata ile vurarak topu ağlara göndermişti.

İngiltere karşısında sahadan 4-2 galip ayrılan İsveç’in bütün golleri Zlatan Ibrahimovic’ten gelmişti.

İşte Zlatan Ibrahimovic’in o golü;