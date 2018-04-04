UEFA Şampiyonlar Ligi | Liverpool fişi ilk yarıda çekti, Roma kendini yaktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında Liverpool, Manchester City’yi konuk ederken, Barcelona ise Roma’yı ağırladı. İngiltere’deki merakla beklenen karşılaşmada Liverpool, konuğu Manchester City’yi 3-0 yenerken yarı final biletini adeta 45 dakikada kaptı. 10 Nisan’da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde eden Jürgen Klopp’un öğrencileri sonuca Mohamed Salah (12), Alex Oxlade-Chamberlain (21) ve Sadio Mane’nin (31) golleriyle ulaştı. Pep Guardiola’nın planını bozmayı başaran Kırmızılar’da sezonun flaş ismi Mohamed Salah 53’te sakatlanarak yerini Georginio Wijnaldum’a bıraktı.Roma ‘kendini’ yaktı!
Gecenin diğer maçında ise Barcelona sahasında ağırladığı Roma’yı 4-1’le geçti. Milli yıldızımız Cengiz Ünder’in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Roma; 38’de Daniele De Rossi ve 55’te Kostas Manolas’ın kendi kalelerine attıkları gollerle 2-0 geriye düştü. 59’da Gerard Pique skoru 3-0’a getirirken 87’de Luis Suarez takımının dördüncü golünü kaydetti. Roma’nın tek golü 80’de Edin Dzeko’dan geldi. İki takım 10 Nisan’da rövanş maçı için Roma’da bir araya gelecek.