Survivor’da yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu! İşte yeni bölüm fragmanı

Survivor'da duygu dolu anlar! All star takımından gönüllüler adasına geçen Hilmicem, Murat ve Damla'nın vedası sırasında göz yaşları sel oldu. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2018’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. All star takımının, gönüllüler takımına ezici üstünlük kurmasının ardından Acun Ilıcalı tarafından güçleri eşitlemek içinde all star takımından Hilmicem, Murat ve Damla, gönüllüler takımına geçirilmişti. TV8’de 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde, üç güçlü yarışmacının All Star adasına vedasına sahne oluyor. Survivor 5 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölüm fragmanı…

GÖNÜLLÜLER TAKIMI ADINA MÜCADELE EDECEK

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün ada koneyinde yaptığı açıklamada, başarılı yarışmacılar Hilmicem İntepe, Damla Can ve Murat Ceylan’ın artık gönüllüler takımı adına mücadele edeceğini duyurmuştu.

ÜMİT VE BERNA BİRBİRİNE GİRİYOR

Yeni bölüm tanıtımında ayrıca; Ümit Karan ile Berna Canbeldek, iletişim oyununda sert bir tartışma yaşarken ekranlara yansıyor.