Son dakika! Ali Şen’in eşi Benta Şen hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından Ali Şen'in bir süredir İstanbul'da bir özel hastanede tedavi gören eşi Benta Şen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen’in eşi Benta Şen, bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. İstanbul’da bulunan bir özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Benta Şen’in cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Acı haberin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen’in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen’in ve Adnan Şen’in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen’in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen’e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

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