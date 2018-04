ÖZET İZLE: Sevilla Bayern Münih maç özeti! Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı

Dev organizasyon Şampiyonlar Ligi, harika maçlara sahne oluyor. Maçların özeti bile nefes kesiyor. Sevilla Bayern Münih maç özeti futbol tutkunlarının merakla araştırdığı konular arasına girdi. Aşağıdaki linkten maçın özetini izleyebilirsiniz…

SEVİLLA BAYREN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

AVANTAJ ALMAN EKİBİNDE

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselme yolunda avantaj yakaladı. Sevilla'nın golünü Pablo Sarabia atarken, Bayern Münih'in golleri Jesus Navas (Kendi kalesine) ve Thiago Alcantara'dan geldi. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Bayern Münih, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in takımı Sevilla deplasmanında zorlansa da galip gelmeyi bildi.

RESULTS

