ÖZET İZLE: Sevilla Bayern Münih maç özeti! Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Sevilla Bayern Münih maçında konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik avantajlı skor aldı. Sevilla Bayern Münih maçını izleyemeyen taraftarlar maç özetini internetten nasıl izlenir araştırıyor. Sevilla Bayern Münih maç özeti günün en çok aratılanları arasına girdi...

Dev organizasyon Şampiyonlar Ligi, harika maçlara sahne oluyor. Maçların özeti bile nefes kesiyor. Sevilla Bayern Münih maç özeti futbol tutkunlarının merakla araştırdığı konular arasına girdi. Aşağıdaki linkten maçın özetini izleyebilirsiniz…

SEVİLLA BAYREN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

AVANTAJ ALMAN EKİBİNDE

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselme yolunda avantaj yakaladı. Sevilla'nın golünü Pablo Sarabia atarken, Bayern Münih'in golleri Jesus Navas (Kendi kalesine) ve Thiago Alcantara'dan geldi. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Bayern Münih, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'in takımı Sevilla deplasmanında zorlansa da galip gelmeyi bildi.

RESULTS Back with a bang! Best moment from tonight’s games? #UCL pic.twitter.com/TXalM8pygJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Nisan 2018

Sarabia'nın 32. dakikada gelen golü ile yenik duruma Bayern Münih, bu g0le beş dakika sonra karşılık vermeyi başardı. 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan Bayern Münih, soyunma odasına beraberlikle girdi.

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının 60. dakikasında sonra Bayern Münih vites arttırdı. Tempoyu arttırmasının meyvesini hemen alan Bayern Münih, Frank Ribery'nin ortasında Thiago Alcantara'nın yaptığı kafa vuruşu ile öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bayern Münih'in üstünlüğü ile sona erdi.