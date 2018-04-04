Şansal Büyüka’dan sert Olcay çıkışı!

Ünlü futbol yorumcusu Şansal Büyüka, şampiyonluk yarışısından 3 büyüklerin maçlarına ve Fenerbahçe'deki kongreye kadar bir çok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şansal Büyüka, futbol gündemindeki konuları bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

İşte Şansal Büyüka’nın son yazısı…

Galatasaray'ın eski hocası Tudor tek taraflı feshedilen sözleşmesinden doğan hakları için kulübün kapısını çaldı. Çoğu ihtilaflı dosyada olduğu gibi, eğer uzlaşma sağlanamazsa bu dosya da FIFA'lık olacak ve Galatasaray büyük ihtimalle dünya kadar para ödeyecek.

Başkan Mustafa Cengiz, bu konuyla ilgili açıklama yaparken, sadece Galatasaray'ın değil, tüm kulüplerin gerçeğini söyledi aslında… Başkan Cengiz, “Evlenmeyi iyi biliyoruz, boşanmayı becermiyoruz” dedi. Son dönemlerin en çarpıcı ifadelerinden biri bu… Bir vereceğimiz oyuncuları, iki-üç verip alıyoruz, havalimanlarında “görmemişler” gibi omuzlarda karşılıyoruz, şımartıyoruz da şımartıyoruz. 3-5 ay sonra ya da sözleşmesi devam ederken, arkalarına teneke bağlayıp gönderiyoruz. Bir anlamda “muhteşem” geliyorlar, “perişan” dönüyorlar.

Ama aslında perişan olan gidenler değil, kalanlar… Yani kulüplerimiz, bugün dört büyükler, ciddi bir UEFA kıskacı ve kontrolu altında… FIFA tarafından puanı silinen belki de onlarca kulübümüz var. Büyük/küçük hangi kulüp varsa, borçlar “dağ” gibi… Hatta ödenemez, kulüpler ayakta duramaz vaziyette…

Bir büyük kulübümüzün başkanı bir sohbette, “Devlet yardım etmezse üç seneye kalmaz batarız” dedi. Devlet daha yeni karar aldı, amatörlerinize destek verecek, vergi iadesi yapacak. Ancak devlet hesapsız-kitapsız harcamalarınızın, menajerlere kaptırdığınız paraların, sıradan futbolculara verilen dünya kadar paraların niye kefili olsun, niye ödesin?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz süper haklı… Olmayan parayı bol keseden harcayıp, araştırmadan-soruşturmadan transferler yapıp evlenirseniz, boşanırken de dünya kadar “nafaka”yı ödersiniz. Borç yiğidin kamçısı da, bu kadar değil…

G.Saray için çok önemli

Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları hep kendi sahasında oynayacağı Başakşehir ve Beşiktaş maçları üzerinden yapılıyor. Oysa bu iki maç kadar önemli bir karşılaşmayı bu hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak Galatasaray… Gençlerbirliği tehlike bölgesinde, büyüklere karşı iyi oynuyor ve “kurtuluş” adına mutlaka puan almak zorunda… Galatasaray için en az Başakşehir, Beşiktaş maçları kadar önemi var bu karşılaşmanın…

At sahibine göre kişner

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'ın ıslıktan alkışa uzanan çizgisini gördükçe, “At sahibine göre kişner” atasözünün ne kadar yerinde olduğunu düşünüyorum. Hoca maç sonrası doğru söyledi; Fatih Terim gelmeseydi, Selçuk İnan gitmişti.

Sana ne Olcay!

Trabzonsporlu Olcay, Galatasaray maçı sonrası canlı yayında, “Fazla genç oyuncu oynattık “ diye önce hocası Rıza Çalımbay'a bir gönderme yaptı, ardından da Galatasaray seyircisine… Bunlardan sana ne be Olcay… Sen işine, futbolunu oynamaya baksana…

Mustafa Cengiz`den Fenerbahçe`ye destek İlgili Haberi Oku