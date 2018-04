Peter Crouch’tan Galatasaray’a Ronaldo’lu gönderme!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City forması giyen Peter Crouch, Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a attığı golden sonra Galatasaray’a gönderme yaptı.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Juventus’a konuk olan Real Madrid, mücadeleyi 3-0 kazanırken Cristiano Ronaldo’nun attığı röveşata golü geceye damga vurdu.

Konu hakkında kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan İngiliz forvet Crouch ise, “Bunu dünyada yapabilecek çok az kişiyiz” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli golcü Liverpool forması giydiği dönemde, 2006-07 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray ile oynadıkları maçta harika bir röveşata golüne imza atmıştı.

Anfield Road’da oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-2 kazanmıştı.

There is only a few of us who can do that

— Peter Crouch (@petercrouch) 3 Nisan 2018