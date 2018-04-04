Juventus Real Madrid maç özeti: Ronaldo’dan harika rövaşata! İşte R.Madrid Juve maç özeti…

Real Madrid'in Juventus deplasmanına çıktığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı Cristiano Ronaldo'nun maçı oldu. Cristiano Ronaldo iki gol ve bir asistle takımına galibiyeti getirdi. Futbol tutkunları R.Madrid Juve maç özetini araştırıyor. Juventus Real Madrid maçının özeti bu muhteşeme mücadeleyi izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Juventus Real Madrid maç özeti ve Ronaldo'nun rövaşata golü...

Günün konusu Juventus Real Madrid maç özeti… Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Juventus Real Madrid maçı günün en çok konuşulan spor konusu oldu, Cristiano Ronaldo’nun rövaşata golü ve maçın özeti birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Real Madrid, deplasmanda Juventus'u 3-0 yenerek tur kapısını araladı. Aşağıdaki link üzerinden Real Madrid Juventus maç özetini izleyebilirsiniz…

JUVENTUS REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE

RONALDO’NUN MAÇI!

Cristiano Ronaldo, maçın adamı oldu. Cristiano Ronaldo'nun attığı ikinci gol, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi. Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 66. dakikasında Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Henüz 3. dakikada gelişen atakta Isco'nun asistine ayağının dışı ile dokunan Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. Real Madrid, Kross ile ikinci gole yaklaşsa da direk farkın artmasına izin vermedi. İlk yarıda rakibine bir iki pozisyon dışında hücumda etkili olma şansı vermeyen Real Madrid, soyunma odasına tek golle üstün girdi.

RESULTS Back with a bang! Best moment from tonight’s games? #UCL pic.twitter.com/TXalM8pygJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Nisan 2018

MÜKEMMEL MAÇTA MÜKEMMEL RÖVAŞATA

İkinci yarıda Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin oyuna müdahale etmesi beklenirken, İtalyan çalıştırıcı uzun süre aynı 11'de ısrar etti. Real Madrid karşısında varlık gösteremeyen Juventus, 64. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini'nin anlaşmazlığı sonrası topu kapan Ronaldo, sağ kanada pasını aktardı. Bindirme yapan Carvajal'ın ortasına inanılmaz bir rövaşata vuran Cristiano Ronaldo, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı. Portekizli yıldızın kafa vurulacak yükseklikte yaptığı rövaşata, Juventus taraftarları tarafından bile ayakta alkışlandı. İki golle takımını rahatlatan Cristiano Ronaldo, Marcelo'ya verdiği pasla bir de asist yaptı. Aldığı pasla ceza sahasında Buffon ile karşı karşıya kalan Brezilyalı sol bek, aşırtma bir vuruşla takımının üçüncü golünü attı. Mateo Kovacic'in bir şutunun da direkten döndüğü dev maç, 3-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

Cüneyt Çakır`ın yönettiği dev maça Ronaldo damgası! Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Biri muhteşem harika iki gole ve bir asiste imza atan Cristiano Ronaldo, takımının 3-0 kazanmasında büyük pay sahibi oldu. İlgili Haberi Oku