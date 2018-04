Juventus Real Madrid maç özeti: Ronaldo’dan harika rövaşata! İşte R.Madrid Juve maç özeti…

Günün konusu Juventus Real Madrid maç özeti… Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Juventus Real Madrid maçı günün en çok konuşulan spor konusu oldu, Cristiano Ronaldo’nun rövaşata golü ve maçın özeti birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Real Madrid, deplasmanda Juventus'u 3-0 yenerek tur kapısını araladı. Aşağıdaki link üzerinden Real Madrid Juventus maç özetini izleyebilirsiniz…

RONALDO’NUN MAÇI!

Cristiano Ronaldo, maçın adamı oldu. Cristiano Ronaldo'nun attığı ikinci gol, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi. Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 66. dakikasında Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Henüz 3. dakikada gelişen atakta Isco'nun asistine ayağının dışı ile dokunan Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. Real Madrid, Kross ile ikinci gole yaklaşsa da direk farkın artmasına izin vermedi. İlk yarıda rakibine bir iki pozisyon dışında hücumda etkili olma şansı vermeyen Real Madrid, soyunma odasına tek golle üstün girdi.

RESULTS

Back with a bang! Best moment from tonight’s games? #UCL pic.twitter.com/TXalM8pygJ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Nisan 2018