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Milano derbisinde kazanan yok

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milano derbisinde Inter ile Milan bir araya geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maç 0-0 beraberlikle sona erdi.
22:554 Nisan 2018
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Milano derbisinde kazanan yok

İtalya Serie A’nın 30’uncu haftasında oynanan Milano derbisinde Milan ile Inter golsüz berabere kaldı. San Siro’da oynanan müsabakada iki ekip de yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, maç da 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11’de başlarken, 90 dakikada sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Milan, 30’uncu haftayı 51 puanla 6’ncı, Inter ise 59 puanla 4’üncü kapatmış oldu. 04 Nisan 2018 Cristiano Ronaldo`nun sevgilisi Georgina Rodriguez`den rövaşata yorumu Georgina Rodriguez, sevgilisi Cristiano Ronaldo'nun Juventus ağlarına gönderdiği gole kayıtsız kalamadı. Rodriguez, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla golün sevincini yaşadı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
AC Milan Hakan Çalhanoğlu İNTER İtalya Serie A
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