Lüleburgaz Dünya Paintball’una Ev Sahipliği Yaptı

Paintball Federasyonu ve Lüleburgaz Paintball Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, 1. Uluslararası Paintball Turnuvası, Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak karşılaşmaları, 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde (LYFA) gerçekleştirildi.

Hakemlerin Almanya'dan katılım sağladığı turnuvada, Türkiye, Norveç, Rusya, Almanya, İran, Fransa ve Yunanistan takımları yer aldı.

Turnuvada Bremen ve Antalya Gençlik PSK kendi kategorilerinde şampiyon oldu.

Lüleburgaz Belediyesinin, 2017-2021 Stratejik Planında yer alan ‘Etki yaratan kent olmak' amacı ve ‘Yıldız Yaşam Akademilerinde yerel, ulusal ve uluslararası turnuva ve organizasyonların düzenlenmesi' faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği turnuvaya; Türkiye, Almanya, Fransa, İran, Norveç, Rusya ve Yunanistan'dan sporcular katıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde (LYFA) oynanan müsabakaların ardından dereceler belli oldu:

1. Uluslararası Paintball Turnuvası Sonuçları

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası Şampiyonu Bremen (ALMANYA)

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası İkincisi Griffin (İRAN)

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası Üçüncüsü Joker İstanbul (TÜRKİYE)

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası Dördüncüsü Penta Ankara (TÜRKİYE)

Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Sonuçları

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Birincisi Antalya Gençlik Paintball Spor Kulübü

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig İkincisi Lüleburgaz Paintball Spor Kulübü

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Üçüncüsü Bursa Paintball Spor Kulübü

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Dördüncüsü Side Paintball Spor Kulübü

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak takdim etti.